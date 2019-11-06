Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 96vom 06.11.2019
Hilli ist nicht nur eine Top-Hausfrau, sondern hat außerdem eine Top-Figur, und das mit 55! "Ich bin sexsüchtig und nehme mir, was ich brauche, gern auch mit viel jüngeren Männern!". Tanja ist angewidert: "Frauen wie Hilli sollten sich lieber um ihren Haushalt kümmern!" Und schon ist ein hitziger Streit entbrannt - kann Britt vermitteln? Rechte: Sat.1

