Staffel 13Folge 16vom 06.11.2019
Britt
Folge 16: Dralle Wuchtbrumme - alle Männer wollen Sex mit mir!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jacqueline und Gabi sind absolute Wuchtbrummen, die sich vor Angeboten kaum retten können. Ihre 260 Kilos sind ein Sexmagnet für die Männerwelt, die sie unwiderstehlich finden. Doch Amy findet diese Frauen nur peinlich und geschmacklos. Für sie sind Dicke überhaupt keine Konkurrenz. Doch für welchen Frauentyp entscheidet sich Michael? Natalie würde ihn mit ihren 61 Jahren schon gerne an sich ranlassen! Rechte: Sat.1
