Staffel 13Folge 20vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mirko ist seit zwei Monaten mit Sabrina zusammen, kennengelernt haben sie sich im Internet. Und genau dort findet er immer noch anzügliche Einträge seiner Freundin - und zwar ausgerechnet an deren Ex-Freunde. Nun hat Mirko Angst, der nächste Betrogene zu sein - ob das berechtigt ist, wird das Ergebnis des Lügendetektortests zeigen. Rechte: Sat.1
Britt
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1