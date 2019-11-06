Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 13 Folge 20 vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Böse Überraschungen

43 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Mirko ist seit zwei Monaten mit Sabrina zusammen, kennengelernt haben sie sich im Internet. Und genau dort findet er immer noch anzügliche Einträge seiner Freundin - und zwar ausgerechnet an deren Ex-Freunde. Nun hat Mirko Angst, der nächste Betrogene zu sein - ob das berechtigt ist, wird das Ergebnis des Lügendetektortests zeigen. Rechte: Sat.1

