SAT.1Staffel 13Folge 3vom 06.11.2019
Letzte Warnung: Ich will endlich meine Sachen zurück!

Folge 3: Letzte Warnung: Ich will endlich meine Sachen zurück!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seit ihrem Umzug hat Iris mit ihrer jüngsten Tochter Franzi ein riesengroßes Problem: Franzi wohnt übergangsweise in Mamas alter Wohnung und nun rückt sie ihre Sachen nicht mehr raus. Aber wenigstens ihr geliebtes Sofa will Iris heute unbedingt zurück - "Die kriegste nicht, da chill ich drauf" ist Franzis Reaktion. Kann Britt schlichten? Rechte: Sat.1

