SAT.1Staffel 13Folge 34vom 06.11.2019
Jung gegen alt - wer sind die besseren Mütter?

Jung gegen alt - wer sind die besseren Mütter?

Folge 34: Jung gegen alt - wer sind die besseren Mütter?

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Djamila ist 45 und kann sich gut vorstellen, noch einmal Mutter zu werden. "Ältere Mütter sind die besseren Mütter, weil sie sich ihren Kindern viel aufmerksamer widmen " sagt sie. Franziska ist mit 21 Jahren gerade Mutter geworden und findet das fast spät: 'Eigentlich wollte ich schon mit 16 ein Kind". Ihre Schwester Denise kann da nur den Kopf schütteln: "Franziska hat ja noch nicht einmal ihr eigenes Leben im Griff!" Hitzige Diskussionen stehen an! Rechte: Sat.1

