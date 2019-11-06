Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 37vom 06.11.2019
Einbahnstraße: Gibt es für uns noch ein Zurück?

Folge 37: Einbahnstraße: Gibt es für uns noch ein Zurück?

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ann-Kathrin kocht vor Wut: "Weder kümmert sich mein Ex Florian um unsere Tochter, noch zahlt er Unterhalt! Aber Lilith-Marie hat ein Recht auf ihren Vater!" Florian sieht das ganz anders: "Ich versuche ständig, Kontakt aufzunehmen, aber Ann-Kathrin blockt mich total ab" Wie ist es jetzt wirklich? Britt fühlt den beiden auf den Zahn. Rechte: Sat.1

