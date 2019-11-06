Staffel 13Folge 38vom 06.11.2019
Ausgeloggt: Deine Internetsucht kennt keine Grenzen!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 38: Ausgeloggt: Deine Internetsucht kennt keine Grenzen!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jessica ist total genervt: "Mein Bruder Philipp hängt nur vor dem Computer und verdaddelt seine Zeit!" Philipp sagt dazu: "So viel ist das nicht, nur neun bis zehn Stunden!" Edeltraut ist davon überzeugt, dass ihr Mann Matthias PC-süchtig ist: "Ich habe eine Maschine und keinen Menschen geheiratet" sagt sie traurig. Wird Britt Philipp und Matthias in die Realität zurückholen können? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1