Staffel 13Folge 4vom 06.11.2019
Shopping Queen - mein Freund muss Kohle haben!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 4: Shopping Queen - mein Freund muss Kohle haben!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Jennifer würde einen tollen Mann, der aber keine Kohle hat, knallhart ablehnen. Denn ihr Kind soll nur Markenklamotten tragen. Giuseppina ist arbeitslos und sucht einen reichen Mann. Sie treffen auf Marina und die geht hart zur Sache: "Mit Euren Hintern will ich heute den Studioboden wischen!" Was sagt die verwöhnte Georgina dazu? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1