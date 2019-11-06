Staffel 13Folge 57vom 06.11.2019
Liebeslügen: Warum bist Du so gemein zu mir?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 57: Liebeslügen: Warum bist Du so gemein zu mir?
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Silke ist stinksauer auf ihre ehemalige Freundin Susanne. "Die erzählt überall rum, dass ich eine Schlampe bin!" Susanne versteht die Aufregung nicht und sagt knallhart, dass Silke jeden nimmt. Ebenso brisant geht es bei Sabine und Holger zu, denn Sabine denkt, dass ihr Holger sie nach Strich und Faden belügt. Nun fordert sie einen Lügendetektortest! Rechte: Sat.1
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1