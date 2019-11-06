Staffel 13Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Klartext - heute bist Du fällig!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jenny ist im siebten Monat schwanger. Grund zur Freude hat sie trotzdem nicht: René, von dem sie ihr drittes Kind erwartet, benimmt sich merkwürdig. Ist seine Ex-Frau Jana etwa der Grund für Renés Heimlichtuereien? Für Jenny wäre die Beziehung damit vorbei. Heute erfährt sie, ob ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Rechte: Sat.1
