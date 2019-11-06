Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 6vom 06.11.2019
Klartext - heute bist Du fällig!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jenny ist im siebten Monat schwanger. Grund zur Freude hat sie trotzdem nicht: René, von dem sie ihr drittes Kind erwartet, benimmt sich merkwürdig. Ist seine Ex-Frau Jana etwa der Grund für Renés Heimlichtuereien? Für Jenny wäre die Beziehung damit vorbei. Heute erfährt sie, ob ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Rechte: Sat.1

