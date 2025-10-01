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Beste Freunde

Staffel 6Folge 13vom 01.10.2025
Beste Freunde

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Folge 13: Beste Freunde

40 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Als ein Army-Offizier von einem Kameraden erschossen wird, engagiert dessen Psychiater die TAC, um seinem Patienten zu helfen. Das Team möchte die psychische Gesundheit des Mannes als Grund für die Tat darstellen. Dr. Bull ist sich allerdings nicht sicher, ob das ausreicht, um die Jury zu überzeugen - und bei einer Niederlage drohen dem Soldaten bis zu 50 Jahre Haft. Marissa setzt sich in der Zwischenzeit in einem eigenen Fall für einen befreundeten Kunsthändler ein.

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