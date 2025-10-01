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Am Abgrund

Paramount GlobalStaffel 6Folge 7vom 01.10.2025
Am Abgrund

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Folge 7: Am Abgrund

41 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 6

In der Klage gegen Dr. Bull stößt die Verteidigung auf einige Schwierigkeiten. Nachdem sie ihre Strategie bereits ändern musste, nimmt Olivia Powell die TAC aus dem Spiel. Die erfahrene Anwältin befürchtet, dass das Team ihrem Boss eher schaden als helfen könnte. Als dann auch noch neue Beweise auftauchen, wird die Situation für Bull immer brisanter - denn plötzlich steht auch Isabella im Fadenkreuz der Ermittlungen.

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