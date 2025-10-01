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Das Duchenne-Lächeln

Paramount GlobalStaffel 6Folge 2vom 01.10.2025
Das Duchenne-Lächeln

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Folge 2: Das Duchenne-Lächeln

42 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

In einem neuen Fall übernimmt das TAC-Team die Verteidigung eines Mannes, der nach der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten wegen Spionage angeklagt wird. Bull zieht alle Register, um im Gerichtssaal die Oberhand zu gewinnen. Dabei will er nicht nur seinem Klienten helfen, sondern auch den arroganten Staatsanwalt in die Schranken weisen. Gleichzeitig versucht der Psychologe weiterhin, die Entführung seiner Tochter zu verarbeiten.

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