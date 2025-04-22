Business Champions - Von Null auf Erfolg
Folge 2: Gold zu Geld?
48 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 6
Wer beweist Geschäftstüchtigkeit & schafft es mit Geschäftsideen in wenigen Stunden den maximalen Gewinn zu erwirtschaften und sichert sich 10.000 Euro Preisgeld? Philipp Maderthaner stellt in „Business Champion“ sieben Teams vor die Challenge.
