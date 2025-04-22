Zum Inhalt springenBarrierefrei
Business Champions - Von Null auf Erfolg

Gold zu Geld?

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 22.04.2025
Gold zu Geld?

Business Champions - Von Null auf Erfolg

Folge 2: Gold zu Geld?

48 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 6

Wer beweist Geschäftstüchtigkeit & schafft es mit Geschäftsideen in wenigen Stunden den maximalen Gewinn zu erwirtschaften und sichert sich 10.000 Euro Preisgeld? Philipp Maderthaner stellt in „Business Champion“ sieben Teams vor die Challenge.

