Business Champions - Von Null auf Erfolg
1 StaffelAb 12
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Business Champions - Von Null auf Erfolg
Wer beweist Geschäftstüchtigkeit & schafft es mit Ideen in wenigen Stunden den maximalen Gewinn zu erwirtschaften und sichert sich 10.000 Euro Preisgeld? Philipp Maderthaner stellt in „Business Champion“ sieben Teams vor die Challenge.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen
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