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Business Champions - Von Null auf Erfolg

Wer schafft es ins Finale?

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 29.04.2025
Wer schafft es ins Finale?

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Business Champions - Von Null auf Erfolg

Folge 3: Wer schafft es ins Finale?

48 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 6

Wer beweist Geschäftstüchtigkeit & schafft es mit Geschäftsideen in wenigen Stunden den maximalen Gewinn zu erwirtschaften und sichert sich 10.000 Euro Preisgeld? Philipp Maderthaner stellt in „Business Champion“ sieben Teams vor die Challenge.

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