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Business Champions - Von Null auf Erfolg

Der letzte Schritt zum Titel

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 06.05.2025
Der letzte Schritt zum Titel

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Business Champions - Von Null auf Erfolg

Folge 4: Der letzte Schritt zum Titel

50 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 6

Wer beweist Geschäftstüchtigkeit & schafft es mit Geschäftsideen in wenigen Stunden den maximalen Gewinn zu erwirtschaften und sichert sich 10.000 Euro Preisgeld? Philipp Maderthaner stellt in „Business Champion“ sieben Teams vor die Challenge.

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