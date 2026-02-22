Café Puls - Der Check vom 22.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Café Puls - Der Check
Folge 14: Café Puls - Der Check vom 22.02.2026
26 Min.Folge vom 22.02.2026
Von der Couch mitten ins Leben: Bianca Schwarzjirg und Florian Danner besprechen gemeinsam mit Expert:innen, was Österreich wirklich bewegt. Sie entlarven Mythen, geben Tipps rund um Finanzen, Haushalt und Wohnen und beantworten Fragen rund um Gesundheit, Ernährung und Beziehung - und das alles mit journalistischem Tiefgang und Café Puls-Charme.
Café Puls - Der Check
Genre:Unterhaltung, Nachrichten
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4