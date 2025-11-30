Zum Inhalt springenBarrierefrei
Café Puls - Der Check vom 30.11.2025

Von der Couch mitten ins Leben: Bianca Schwarzjirg und Florian Danner besprechen gemeinsam mit Expert:innen, was Österreich wirklich bewegt. Sie entlarven Mythen, geben Tipps rund um Finanzen, Haushalt und Wohnen und beantworten Fragen rund um Gesundheit, Ernährung und Beziehung - und das alles mit journalistischem Tiefgang und Café Puls-Charme.

