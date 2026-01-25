Café Puls - Der Check
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Café Puls - Der Check
Von der Couch mitten ins Leben: Bianca Schwarzjirg und Florian Danner besprechen gemeinsam mit Expert:innen, was Österreich wirklich bewegt. Sie entlarven Mythen, geben Tipps rund um Finanzen, Haushalt und Wohnen und beantworten Fragen rund um Gesundheit, Ernährung und Beziehung - und das alles mit journalistischem Tiefgang und Café Puls-Charme.
Genre:Unterhaltung, Nachrichten
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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