Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 21.05.2014: Die Diagnose
22 Min.Folge vom 21.05.2014Ab 6
Glamour liegt in der Luft. Designer Isaac Mizrahi beauftragt Buddy Valastro, sieben Torten zu backen, die vom unterschiedlichen Stil seiner Kreationen inspiriert sind. Bei der nächsten großen Fashion-Show sollen die süßen Kunstwerke von Models auf dem Laufsteg präsentiert werden. Der Cake Boss und seine Mitarbeiter übertreffen sich selbst bei diesem anspruchsvollen Job. Doch Kunde Isaac ist nicht leicht zufriedenzustellen. Nach einer äußerst anstrengenden Woche in der Backstube ist Buddy reif für den Doktor.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.