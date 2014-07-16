Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 16.07.2014: Auf dem Rummel
22 Min.Folge vom 16.07.2014Ab 6
Der Rummelplatz von State Fair Meadowlands feiert sein 25-jähriges Bestehen und hat zu diesem Jubiläum einen großen Auftrag vergeben: Buddy und seine Mannschaft sollen eine Torte kreieren, die den Jahrmarkt - inklusive seines gigantischen Riesenrads - perfekt repräsentiert. Da Schwager Mauro die Klappe wiedermal weit aufreißt und ein technisches Kunstwerk garantiert, setzt ihn der „Cake Boss“ etwas unter Druck: Wenn sich sein Schoko-Riesenrad nicht dreht, muss Mauro - trotz schlimmer Höhenangst - in die echte Gondel steigen.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
