Land der unbegrenzten TortenJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 24.09.2014: Land der unbegrenzten Torten
22 Min.Folge vom 24.09.2014Ab 6
Die Aussicht auf unbegrenzte Möglichkeiten hatte Buddys Familie einst bewogen, von Italien nach Amerika auszuwandern. Eine hervorragende Entscheidung - wie Buddy findet, denn der „Cake Boss“ kann in den USA seinen Hang zur unbegrenzten Tortenvielfalt voll ausleben und feiert das heute mit der Freiheitsstatue. Und es gibt einen weiteren Grund zum Anstoßen: Schwager Mauro ist endlich amerikanischer Staatsbürger geworden. Leider kommt Buddys Schwester Mary gar nicht in Partystimmung und lässt ihre schlechte Laune an den anderen aus.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.