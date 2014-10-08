Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 08.10.2014: Ein rundes Jubiläum
23 Min.Folge vom 08.10.2014Ab 12
Diese Torte fordert selbst den versiertesten Konditoren alles ab: Buddy Valastro hat den Auftrag für seine Kundschaft eine voll funktionsfähige Autowaschstraße in Kuchenform zu gestalten. Die Anlage soll technisch perfekt ausgereift sein und die essbaren Autos auch wirklich sauber kriegen! Außerdem haben die Jungs von „Carlo's Bakery” diese Woche ein ganz besonderes Jubiläum im Auftragsbuch: Ein betagtes Ehepaar feiert seinen 75sten Hochzeitstag und möchte zu diesem großen Event eine echte Traumtorte geliefert haben.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.