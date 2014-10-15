Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 15.10.2014: Eine eisige Torte
23 Min.Folge vom 15.10.2014Ab 6
Buddy Valastro und seine Kinder sind große “Ice Age”-Fans und völlig begeistert, als sie eine exklusive Besichtigungstour durch die Blue Sky Studios bekommen, die Entstehungsort der Kultfilme sind. Doch kaum hat der Spaß angefangen, muss Buddy schon wieder die Ärmel hochkrempeln: Der „Cake Boss“ hat die Ehre, eine „Ice Age“-inspirierte Eistorten-Skulptur mitsamt Piratenschiff zu erschaffen und friert sich dabei die Finger ab. Kaum hat sich der Superbäcker wieder aufgewärmt, geht es an die nächste Torte, bei der es Buddy fast schwindlig wird.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.