Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 09.03.2016: Mom kommt nach Hause
22 Min.Folge vom 09.03.2016
Buddys Mama ist aus Florida zurück und besucht ihren Sohn und den Rest der Großfamilie in Hoboken. Jetzt sieht Mary auch die Bäckerei zum ersten Mal nach der Komplettrenovierung in neuem Glanz erstrahlen. Um seiner Mutter eine Freude zu machen, beschließt Buddy, ganz allein für sie eine altmodische Blumentorte zu zaubern, die Mary über alles liebt. Außerdem hat der „Cake Boss” die Ehre, einen gigantischen Kuchen für die US Navy zu backen, die in New York City ihre Fleet Week feiert. Schwester Grace sucht in der Zwischenzeit nach einem Hobby, um ihre neu gewonnene Freizeit sinnvoll zu nutzen und bekommt Unterstützung von der Familie.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
