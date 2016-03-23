Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Mauro im Chefsessel

Folge vom 23.03.2016
Mauro im Chefsessel

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 23.03.2016: Mauro im Chefsessel

22 Min.

Buddy Valastro fährt für eine Woche weg und muss seine Konditorei in die Obhut seiner Leute geben. Wohl ist dem „Cake Boss” dabei nicht, da die Verantwortung groß ist, und in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen war. Schwager Mauro soll inzwischen den Chefsessel übernehmen und die Kundengespräche führen. Der erste Auftrag kommt von Colin und Rachel, die eine imposante Torte für das Niederlande-Fest an der Hofstra University bestellen: Eine riesige Windmühle mit drehbaren Flügeln und Tulpen, die rund 1000 Gäste sattmachen soll. Mauro und seine Mannen geraten mächtig ins Schwitzen, denn sie wollen das Kunstwerk keinesfalls vermasseln.

