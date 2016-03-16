Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Die stieläugige Krabbe

TLC
Folge vom 16.03.2016
Die stieläugige Krabbe

Die stieläugige KrabbeJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 16.03.2016: Die stieläugige Krabbe

23 Min.Folge vom 16.03.2016

Kunde Steve besitzt einen Yachthafen in Red Bank und möchte für die Eröffnung der Krabbenfang-Saison eine riesige Torte, die zum Anlass passt. Sie soll bei der Feier mit Kunden und Familienmitgliedern serviert werden. Buddy Valastro und seine Konditoren-Kollegen bekommen den Auftrag und dürfen das Kunstwerk realisieren: eine naturgetreue Krabben-Torte, die ihre Scheren in drei Richtungen bewegen kann. Eine echte Herausforderung für den „Cake Boss“, da die Mechanik recht kompliziert scheint. Doch Buddy ist kein Spielverderber und geht schon mal in die Schreinerei zum Tüfteln. Ihm schwebt eine Krabbe vor, die im Sand lauert und mit den Armen rudert.

