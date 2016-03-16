Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 16.03.2016: Die stieläugige Krabbe
23 Min.Folge vom 16.03.2016
Kunde Steve besitzt einen Yachthafen in Red Bank und möchte für die Eröffnung der Krabbenfang-Saison eine riesige Torte, die zum Anlass passt. Sie soll bei der Feier mit Kunden und Familienmitgliedern serviert werden. Buddy Valastro und seine Konditoren-Kollegen bekommen den Auftrag und dürfen das Kunstwerk realisieren: eine naturgetreue Krabben-Torte, die ihre Scheren in drei Richtungen bewegen kann. Eine echte Herausforderung für den „Cake Boss“, da die Mechanik recht kompliziert scheint. Doch Buddy ist kein Spielverderber und geht schon mal in die Schreinerei zum Tüfteln. Ihm schwebt eine Krabbe vor, die im Sand lauert und mit den Armen rudert.
