In dieser Episode erhält Buddy Valastro den Auftrag für ein Großevent: Zur Eröffnung der Baseball-Saison wird auf dem Spielfeld eine riesige Feier abgehalten, zu der rund 800 Gäste erwartet werden. Die Organisatoren Frank und Joe brauchen also eine Torte für mindestens 800 Leute, die optisch perfekt ins Baseball-Stadion passt. Nach längerem Brainstorming entscheiden sich der „Cake Boss“ und seine Konditoren-Kollegen für eine Torte in Form eines Riesenspielfelds gekrönt von einem überdimensionalen Baseball-Handschuh. Für himmlischen Geschmack sorgen eine Erdnussbutter- und Schokoladenfüllung sowie karamellisiertes Popcorn mit knusprigen Brezeln.

