TLC Folge vom 22.06.2016
22 Min.

In Hoboken wird bald Halloween gefeiert, und in Carlo’s Bakery werden die Torten von Tag zu Tag grusliger. Buddy und seine Jungs wagen sich in ein Furcht einflößendes Spukhaus, um darin etwas Inspiration für ihren nächsten Auftrag zu bekommen: Ihr Kunde wünscht sich nämlich eine Torte, die wirklich schreckenerregend aussieht, aber ganz hervorragend schmeckt! Und auch ein professioneller Kürbis-Schnitzer braucht noch dringend einen passenden Halloween-Kuchen in Form einer Kürbislaterne. Doch als die Kundschaft endlich bedient ist, geht die Halloween-Party in der Bäckerei mit üblen Späßen erst richtig los.

