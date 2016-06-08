Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Ein Piano zum Vernaschen

TLC
Folge vom 08.06.2016
Ein Piano zum Vernaschen

Ein Piano zum VernaschenJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 08.06.2016: Ein Piano zum Vernaschen

22 Min.

Zum 90-jährigen Jubiläum einer “Do-it-yourself“-Winzerei sowie zum Andenken an deren Gründer soll Buddy Valastro mit seiner Mannschaft einen ausgefallenen Kuchen backen. Da Buddys Großvater selbst Wein gekeltert hatte, und der „Cake Boss“ dieses Traditionshandwerk sehr schätzt, will er für Klient Jimmy etwas ganz Besonderes zaubern: eine Rotwein-Torte mit großem bauchigen Weinballon obendrauf, die die Winzerei mit dem Gründer und der Familiengeschichte verbindet. Als Buddy über Feinschliff und Deko-Elemente nachdenkt, kommt ihm die Idee zu einem neuen Hobby: Er möchte ab sofort auch seinen eigenen Wein keltern.

