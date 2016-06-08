Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 08.06.2016: Ein Piano zum Vernaschen
22 Min.Folge vom 08.06.2016
Zum 90-jährigen Jubiläum einer “Do-it-yourself“-Winzerei sowie zum Andenken an deren Gründer soll Buddy Valastro mit seiner Mannschaft einen ausgefallenen Kuchen backen. Da Buddys Großvater selbst Wein gekeltert hatte, und der „Cake Boss“ dieses Traditionshandwerk sehr schätzt, will er für Klient Jimmy etwas ganz Besonderes zaubern: eine Rotwein-Torte mit großem bauchigen Weinballon obendrauf, die die Winzerei mit dem Gründer und der Familiengeschichte verbindet. Als Buddy über Feinschliff und Deko-Elemente nachdenkt, kommt ihm die Idee zu einem neuen Hobby: Er möchte ab sofort auch seinen eigenen Wein keltern.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
