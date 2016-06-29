Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Die Meisterin der Zuckerblüte

TLCFolge vom 29.06.2016
Die Meisterin der Zuckerblüte

Die Meisterin der ZuckerblüteJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 29.06.2016: Die Meisterin der Zuckerblüte

23 Min.Folge vom 29.06.2016

Buddy hat heute einen Termin mit Karlos, der die „Smart Start Academy“ leitet. Mit seiner privaten Vorschule will Karlos den Beginn des Winters feiern und für alle Kids eine große Party schmeißen. Eine gigantische Torte darf dabei natürlich nicht fehlen - und so überlegt der „Cake Boss“ zusammen mit den Kindern, welches Motiv am besten geeignet wäre. Im Rennen sind „Schneeflocke“ und „Schneemann“. Madeline und Grace versuchen sich unterdessen als Künstlerinnen und nehmen an einem Portrait-Malkurs teil. Hier wird ihnen schnell klar, dass Portraitmalerei alles andere als einfach ist - vor allem, wenn Mary Modell steht.

Alle verfügbaren Folgen