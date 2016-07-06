Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 06.07.2016: Der süße Weihnachtsbaum
22 Min.Folge vom 06.07.2016
Weihnachten steht vor der Tür, und in Carlo’s Bakery wird es wie jedes Jahr eine große Christmas Party für die Kindergruppe der örtlichen Kirche gegeben. Der Pfarrer schreibt die Wünsche der Kids auf, die aus schwächeren sozialen Verhältnissen kommen, und gibt sie dann an die Valastros weiter. Da der „Cake Boss“ und seine Frau Lisa das Fest gemeinsam organisieren, müssen jetzt die Aufgaben verteilt werden: Lisa geht mit der Liste zum Einkaufen und versucht, alle Herzenswünsche zu erfüllen, und Buddy tut das, was er am besten kann: Er backt eine gigantische Torte in Form eines Weihnachtsbaums und überzieht ihn mit grüner Zuckerglasur.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.