Süße Verlockungen auf St. Thomas

HGTVFolge vom 17.08.2025
21 Min.Folge vom 17.08.2025

Ein kalifornisches Paar hat sich auf einer Kreuzfahrt Hals über Kopf in St. Thomas verliebt. Sie träumen davon, den dichten Verkehr der Bay Area hinter sich zu lassen und stattdessen morgens mit den Füßen im Sand aufzuwachen. Ihr großer Wunsch: eine Eigentumswohnung mit traumhafter Aussicht in Strandnähe, idealerweise in unmittelbarer Nähe eines Yachthafens. Dort wollen sie nicht nur die Aussicht genießen, sondern auch ihr neu gekauftes Boot in vollen Zügen erleben.

