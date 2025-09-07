Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Haus mit karibischem Charme

HGTVFolge vom 07.09.2025
Haus mit karibischem Charme

21 Min.Folge vom 07.09.2025

Ein texanisches Paar mit zwei Töchtern zieht die Reißleine: Die stressigen Tage zwischen Job und Familie sind gezählt, das Familienleben soll wieder in den Mittelpunkt rücken. Auf Aruba hoffen sie, die Balance zwischen Entspannung, Kultur und bezahlbarem Wohnen zu finden – sei es in einem Haus oder Apartment.

