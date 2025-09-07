Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 07.09.2025: Haus mit karibischem Charme
21 Min.Folge vom 07.09.2025
Ein texanisches Paar mit zwei Töchtern zieht die Reißleine: Die stressigen Tage zwischen Job und Familie sind gezählt, das Familienleben soll wieder in den Mittelpunkt rücken. Auf Aruba hoffen sie, die Balance zwischen Entspannung, Kultur und bezahlbarem Wohnen zu finden – sei es in einem Haus oder Apartment.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.