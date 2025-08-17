Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Ein Leben wie im Resort

HGTVFolge vom 17.08.2025
Ein Leben wie im Resort

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 17.08.2025: Ein Leben wie im Resort

21 Min.Folge vom 17.08.2025

Ein abenteuerlustiges Paar aus Ohio hat genug von kalten Wintern und träumt von einem Neustart in Punta Cana, Dominikanische Republik. Dort wünschen sie sich eine moderne Eigentumswohnung mit direktem Strandzugang, Privatsphäre, vielfältigen Annehmlichkeiten und genug Platz für Freund:innen und Familie, die zu Besuch kommen. Für sie bedeutet dieses Zuhause: das ganze Jahr über das Gefühl, im Urlaub zu sein.

