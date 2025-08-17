Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Ab nach Puerto Rico!

HGTV Folge vom 17.08.2025
Ab nach Puerto Rico!

Ab nach Puerto Rico! Jetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 17.08.2025: Ab nach Puerto Rico!

21 Min.Folge vom 17.08.2025

Eine junge New Yorkerin hat genug vom hektischen Stadtleben und möchte mehr Zeit an den Stränden von Cabo Rojo verbringen. Statt weiterhin bei der Familie zu übernachten, wünscht sie sich eine moderne eigene Wohnung in Strandnähe. Viele Schlafzimmer sind dabei Pflicht, denn sie möchte ihre Freund:innen aus der City einladen und gemeinsam das Leben unter Palmen genießen.

