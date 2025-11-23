Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Arbeit im Paradies

HGTVFolge vom 23.11.2025
Arbeit im Paradies

Arbeit im ParadiesJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 23.11.2025: Arbeit im Paradies

21 Min.Folge vom 23.11.2025

Eine Studentin aus Kalifornien möchte in Aruba ein Haus kaufen, das sie selbst bewohnt und vermietet. Ihre Mutter glaubt an ihren Plan und hilft bei der Umsetzung. Zusammen suchen sie eine Immobilie mit zwei Schlafzimmern, in Strandnähe und mit Pool – der Startpunkt für eine vielversprechende Zukunft.

Alle verfügbaren Folgen