Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Meerjungfrau sucht Haus

HGTVFolge vom 29.11.2025
Meerjungfrau sucht Haus

Meerjungfrau sucht HausJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 29.11.2025: Meerjungfrau sucht Haus

21 Min.Folge vom 29.11.2025

Ein Paar aus Arizona verlässt die Wüste, um auf Roatan ein neues Leben am Meer zu beginnen. Während er sich auf die Arbeit im Homeoffice freut, will sie ihren Traum einer Meerjungfrau-Schule verwirklichen. Wichtig ist beiden: ein Zuhause in Wassernähe, das zu ihrem neuen Alltag passt.

