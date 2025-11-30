Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 30.11.2025: Vom Winde verweht
21 Min.Folge vom 30.11.2025
Ein Paar aus Wisconsin hat genug von eisigen Wintern und beschließt, seinen Lebensmittelpunkt nach Roatan zu verlegen. Die beiden haben die Insel über Jahre hinweg bei Urlauben kennen und lieben gelernt und möchten hier nun ihr dauerhaftes Zuhause finden. Sie träumen von einem großzügigen Haus mit drei Schlafzimmern, damit ihre Kinder jederzeit zu Besuch kommen können. Vor allem aber wünschen sie sich einen Ort mit spektakulärem Blick aufs Meer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.