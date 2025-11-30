Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Feierabend am Strand

HGTVFolge vom 30.11.2025
Feierabend am Strand

Feierabend am StrandJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 30.11.2025: Feierabend am Strand

21 Min.Folge vom 30.11.2025

Ein Paar plant, auf der sonnigen Insel St. Croix ein neues Kapitel zu beginnen. Beide sind Jurist:innen und möchten hier künftig arbeiten, gleichzeitig aber das Leben am Meer genießen. Ihr Traumhaus soll zwei Schlafzimmer, eine separate Gästecasita für Mieteinnahmen und einen Garten für ihre Hunde bieten. Ideal wäre ein Ort, der jeden Feierabend wie einen Kurzurlaub wirken lässt.

Alle verfügbaren Folgen