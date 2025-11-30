Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 30.11.2025: Feierabend am Strand
21 Min.Folge vom 30.11.2025
Ein Paar plant, auf der sonnigen Insel St. Croix ein neues Kapitel zu beginnen. Beide sind Jurist:innen und möchten hier künftig arbeiten, gleichzeitig aber das Leben am Meer genießen. Ihr Traumhaus soll zwei Schlafzimmer, eine separate Gästecasita für Mieteinnahmen und einen Garten für ihre Hunde bieten. Ideal wäre ein Ort, der jeden Feierabend wie einen Kurzurlaub wirken lässt.
Genre:Reality, Haus und Garten
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.