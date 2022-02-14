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Im Auge des Cyclone

DMAXFolge vom 14.02.2022
Im Auge des Cyclone

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Folge vom 14.02.2022: Im Auge des Cyclone

44 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12

Klaus Borrmann hat einen seltenen US-Klassiker im Visier. Der Mercury Cyclone, Baujahr 1969, soll online versteigert werden. Doch so ein Bieterwettstreit ist immer ein Vabanquespiel. Wer am Ende die Nase vorn hat, lässt sich nur schwer vorhersagen. Deshalb will der Kfz-Händler den Wagen direkt vom Eigentümer kaufen. Und ein weiteres Sammlerstück weckt ebenfalls hohe Erwartungen. Ein Experte des renommierten Auktionshauses Sotheby's nimmt den Ford-Thunderbird-Prototyp unter die Lupe. Ist das Auto der Jackpot, von dem Klaus Borrmann geträumt hat?

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