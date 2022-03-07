Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cash für Chrom

Duell der Dragster

DMAXFolge vom 07.03.2022
Duell der Dragster

Duell der DragsterJetzt kostenlos streamen

Cash für Chrom

Folge vom 07.03.2022: Duell der Dragster

44 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12

Klaus Borrmann organisiert in dieser Folge von „Cash für Chrom“ eine Auktion, um die Vehikel seines Kunden René zu versteigern. Der Kfz-Freak möchte die 60 Autos - darunter viele amerikanische Oldtimer - möglichst auf einen Schlag loswerden. Deshalb hofft Klaus Borrmann bei dem Event auf zahlungskräftige Kundschaft. Und beim Drag Racing gibt der Hamburger Fahrzeughändler in einem aufgemotzten Ford Ecoline Vollgas. Den Wagen hat das „Route 66“-Team vor einigen Monaten repariert. Bringt der Firmenboss das 600-PS-Monster heil über die Viertelmeile?

Alle verfügbaren Folgen