Cash für Chrom
Folge vom 07.03.2022: Duell der Dragster
44 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
Klaus Borrmann organisiert in dieser Folge von „Cash für Chrom“ eine Auktion, um die Vehikel seines Kunden René zu versteigern. Der Kfz-Freak möchte die 60 Autos - darunter viele amerikanische Oldtimer - möglichst auf einen Schlag loswerden. Deshalb hofft Klaus Borrmann bei dem Event auf zahlungskräftige Kundschaft. Und beim Drag Racing gibt der Hamburger Fahrzeughändler in einem aufgemotzten Ford Ecoline Vollgas. Den Wagen hat das „Route 66“-Team vor einigen Monaten repariert. Bringt der Firmenboss das 600-PS-Monster heil über die Viertelmeile?
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.