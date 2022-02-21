Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cash für Chrom

Das brasilianische Biest

DMAXFolge vom 21.02.2022
Das brasilianische Biest

Das brasilianische BiestJetzt kostenlos streamen

Cash für Chrom

Folge vom 21.02.2022: Das brasilianische Biest

44 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12

In dieser Folge von „Cash für Chrom“ bekommen es Klaus Borrmann und sein Schrauber-Team mit einem Exoten auf vier Rädern zu tun. Der Fera, Baujahr 1979, stammt aus Sao Paulo und ist eine Replik des Jaguar XK 120. Unter der Haube des Roadsters schlummert ein 4-Liter-Chevy-Motor. Das ist eigentlich ein Heimspiel für die „Route 66“-Mechaniker, aber das Fahrzeug will einfach nicht anspringen. Der Wagen hat zudem ein Loch im Tank. Und für seinen Kunden „Digger“ soll Klaus einen US-Klassiker auftreiben. Der Biker träumt schon lange von einem Ford Mustang.

Alle verfügbaren Folgen