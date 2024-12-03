Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 03.12.2024: Julianna & Derek Hough
44 Min.Folge vom 03.12.2024
Die Star-Geschwister Derek und Julianne Hough unterstützen Jonathan und Drew, um ihrem engen Freund und Trainer eine besondere Freude zu bereiten. Nachdem er gezwungen war, sein Fitnessstudio zu schließen, möchten die Hough-Geschwister ihm helfen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Sie nehmen sich vor, seine veraltete Wohnung in einen eleganten und individuellen Raum zu verwandeln, der ihn inspiriert und motiviert. Mit viel Kreativität und einem Gespür für Stil gestalten sie ein Zuhause, das nicht nur funktional ist, sondern auch seinen persönlichen Charakter widerspiegelt und ihm die Kraft gibt, seine Träume weiterzuverfolgen.
