HGTVFolge vom 10.12.2024
Emma Roberts schließt sich mit Jonathan und Drew zusammen, um ihre Ehrentante Mela mit einer luxuriösen Küchenumgestaltung zu überraschen. Tante „Muh“ hat ihr ganzes Leben damit verbracht, anderen zu helfen und Tiere zu retten. Nun möchte Emma einen eklektischen Raum schaffen, der nicht nur funktional ist, sondern auch die Persönlichkeit ihrer Tante widerspiegelt und ihr Freude bereitet.

