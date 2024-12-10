Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 10.12.2024: Emma Roberts
45 Min.Folge vom 10.12.2024
Emma Roberts schließt sich mit Jonathan und Drew zusammen, um ihre Ehrentante Mela mit einer luxuriösen Küchenumgestaltung zu überraschen. Tante „Muh“ hat ihr ganzes Leben damit verbracht, anderen zu helfen und Tiere zu retten. Nun möchte Emma einen eklektischen Raum schaffen, der nicht nur funktional ist, sondern auch die Persönlichkeit ihrer Tante widerspiegelt und ihr Freude bereitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.