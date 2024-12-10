Zum Inhalt springenBarrierefrei
Celebrity DIY - Stars packen an

Taraji P. Henson

HGTVFolge vom 10.12.2024
Taraji P. Henson

Celebrity DIY - Stars packen an

Folge vom 10.12.2024: Taraji P. Henson

44 Min.Folge vom 10.12.2024

Die Schauspielerin Taraji P. Henson wendet sich an Jonathan und Drew, um einer Frau etwas zurückzugeben, die sie wie eine zweite Mutter betrachtet. Gemeinsam verwandeln sie ihren geliebten Garten in eine traumhafte Fünf-Sterne-Oase, die zum Verweilen einlädt. Hier kann sie Gäste empfangen, ihre Leidenschaft für Topfpflanzen ausleben und inmitten der blühenden Natur entspannen.

