Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 10.12.2024: Taraji P. Henson
44 Min.Folge vom 10.12.2024
Die Schauspielerin Taraji P. Henson wendet sich an Jonathan und Drew, um einer Frau etwas zurückzugeben, die sie wie eine zweite Mutter betrachtet. Gemeinsam verwandeln sie ihren geliebten Garten in eine traumhafte Fünf-Sterne-Oase, die zum Verweilen einlädt. Hier kann sie Gäste empfangen, ihre Leidenschaft für Topfpflanzen ausleben und inmitten der blühenden Natur entspannen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.