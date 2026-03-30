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CHALLENGE

Kunst und Kultur in und um Rosenheim

Kabel EinsFolge vom 30.03.2026
Kunst und Kultur in und um Rosenheim

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Folge vom 30.03.2026: Kunst und Kultur in und um Rosenheim

29 Min.Folge vom 30.03.2026

Stix erkundet in dieser Folge Rosenheim und Umgebung. Mit der Zahnradbahn geht`s auf den Wendelstein zu einer atemberaubenden Aussicht. Außerdem besucht er Schloss Herrenchiemsee, die Titanic-Ausstellung im Lokschuppen und Künstlerin Anja Zeilinger.

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