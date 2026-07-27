Die nächste Challenge wartet: Vom Fußballfeld bis zur SachertorteJetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 27.07.2026: Die nächste Challenge wartet: Vom Fußballfeld bis zur Sachertorte
29 Min.Folge vom 27.07.2026
Drei neue Challenges fordern die Moderatoren heraus. Kevin Hoffmann spielt Blind-Fußball und muss sich allein auf Gehör und Orientierung verlassen. In Wien soll Kim Moquenco während einer 30-minütigen Kutschfahrt eine ganze Sachertorte essen. Zum Abschluss treten Kim Hansmann und Kevin auf dem Golfplatz an: Mit unterschiedlichen Handicaps müssen sie eigenständig ein Loch spielen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.