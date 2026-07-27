Leichte Sprache: Challenge S2026 E08Jetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 27.07.2026: Leichte Sprache: Challenge S2026 E08
29 Min.Folge vom 27.07.2026
Die Moderatoren haben drei neue Aufgaben. Kevin Hoffmann spielt Fußball. Dabei kann er nichts sehen. In Wien muss Kim Moquenco eine ganze Sachertorte essen. Dafür hat sie 30 Minuten Zeit. Zum Schluss spielen Kim Hansmann und Kevin Golf.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.